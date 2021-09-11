Теракты 11 сентября 2001 года. Трагедия, изменившая американскую нацию

Нынешние выходные для жителей США пройдут тихо. Дни с 10 по 12 сентября объявлены в стране национальными днями молитвы и памяти – ровно 20 лет назад боевики запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида»1 совершили серию терактов, из-за которых погибло 2977 американцев.

В официальном обращении к согражданам президент Джозеф Байден не стал скрывать переполняющие его чувства и напомнил страшную картину того дня:

«Два десятилетия прошло со дня террора, но травма, боль и стремление к справедливости — как личной, так и коллективной — все еще остаются в наших воспоминаниях. Самолеты пронзают здания. Дым заполняет небо. Башни превращаются в пыль. Раненые спасаются бегством. Герои несутся навстречу опасности. Во время национальных дней молитвы и памяти мы чтим память тех, кто погиб 11 сентября — жизни, которые никогда не будут забыты».

После тех событий, добавил Байден, американская нация «изменилась навсегда». В честь печальной годовщины глава Белого дома продлил режим чрезвычайного положения, который действовал в стране с 14 сентября 2001 года. Через три дня после трагедии его ввел президент Джордж Буш-младший.

Прокламация 7463 «Объявление состояния чрезвычайного положения по причине отдельных террористических атак» расширяет полномочия американского военного командования, а также гласит, что власти страны могут призвать на службу отставных военнослужащих.

pikist.com /

Четыре взрыва

Вопреки расхожему мнению, во время терактов 11 сентября пострадали не только знаменитые башни-близнецы — здания Всемирного торгового центра (ВТЦ), вместо которых ежегодно в траурный день зажигают два мощных прожектора. План «Аль-Каиды» включал в себя четыре взрыва: два в Нью-Йорке и два в Вашингтоне.

Для этого террористы подготовили группу из 19 человек, четверо из которых прошли обучение в частных летных школах на территории США и запросто могли управлять огромными лайнерами. Угнанные в то утро рейсы номер 11 авиакомпании American Airlines и номер 175 United Airlines боевики направили в сторону башен-близнецов, рейс 77 American Airlines полетел к зданию Пентагона, а рейс 93 United Airlines должен был на полной скорости врезаться в Белый дом.

Последней задумке террористов было не суждено сбыться: пассажиры попытались помешать членам «Аль-Каиды» как только узнали, что два других самолета врезались в ВТЦ. В салоне и кабине пилота завязалась борьба, самолет сошел с намеченного курса и рухнул в поле недалеко от Шанксвилла, штат Пенсильвания.

Остальные лайнеры, к несчастью, достигли своих целей. Боевики захватили рейсы, угрожая пассажирам взрывным устройством (которого на самом деле не было). В 08:46 рейс 11 врезался в северную башню Всемирного торгового центра, в 09:02 послышался второй взрыв – рейс 175 столкнулся с южной башней.

В обоих зданиях начался пожар. Люди, находившиеся в верхней части небоскребов, оказались отрезаны. Спастись им так и не удалось. Примерно через час обрушилась южная башня, похоронив под обломками спасателей. Через 40 минут северная башня также превратилась в столп пыли. Одновременно с этим в западное крыло Пентагона врезался рейс 77.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

«Потому что мы сильны»

Теракты 11 сентября привели к тому, что впервые в истории Соединенных Штатов в небе несколько суток не было ни одного гражданского самолета. Власти поручили закрыть все аэропорты, взлет и посадка иностранных рейсов были запрещены – пилотов вынудили повернуть обратно или взять курс на Канаду. Внутренним рейсам позволили завершить полет.

Среди погибших были 341 сотрудник пожарной службы, а также несколько десятков полицейских и медиков, которые помогали разгребать завалы. Процесс опознания тел настолько затянулся, что к апрелю 2013 года следователи установили личности лишь половины погибших.

«Эти акции массового убийства были призваны напугать наш народ, посеять хаос и деморализовать нас. Но этого не произошло, потому что мы сильны», — сказал вечером 11 сентября президент Буш-младший.

Открытую поддержку американской нации высказали почти все страны мира, кроме Палестины и Ирака. В своем обращении к согражданам глава Белого дома выразил точку зрения, что террористы атаковали США из-за «ненависти к свободе и демократии США». Некоторые, к примеру, бывший руководитель афганской группы ЦРУ Майкл Шейер, имели другую точку зрения:

«Политики пребывают в большом заблуждении. Мы были атакованы из-за того, что мы сделали в исламском мире, а не из-за того, во что мы верим, или из-за того, как мы живем».

wikipedia.org / Public Domain

Вторжение в Афганистан

Пожалуй, самым главным итогом терактов 11 сентября стало вторжение американских войск в Афганистан. Власти страны осудили «Аль-Каиду», однако не смогли скрыть от спецслужб США тот факт, что большая часть боевиков скрывалась на афганских землях. Вечером 7 октября 2001 года началась крупномасштабная операция «Несокрушимая свобода», которая стала своеобразным ответом на события в Нью-Йорке и Вашингтоне.

К сегодняшнему дню, когда Соединенные Штаты в 20-й раз оплакивают погибших, армия страны уже полностью покинула Афганистан. Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин убежден, что в Кабул американцы входили вовсе не из-за террористов «Аль-Каиды».

«Это был один из ходов в игре по усилению американской гегемонии в мире, — заявил эксперт. — Ведь уже через два года после этого США нашли причину вторгнуться в Ирак. И американские ястребы, которые кружили вокруг администрации Джорджа Буша-младшего, на этом бы не остановились – на очереди были Иран и Сирия. Но их империя начала пробуксовывать и в Афганистане, и в Ираке. Афганистан стоил США слишком дорого. Через 20 лет мы можем проанализировать ситуацию и увидеть, чем все закончилось».

А закончилось все тем, что боевики запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1 вновь приходят к власти в Афганистане. А точнее, в Исламском Эмирате Афганистан (ИЭА) – такое название страна носила с 1996 по 2001 годы. Сейчас отличие только в том, что основатель «Аль-Каиды», террорист Усама бен Ладен, взявший на себя ответственность за организацию терактов 11 сентября, уже мертв.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Память в камне

Сейчас на месте разрушенных башен-близнецов находится Национальный мемориал и музей «11 сентября». У здания Пентагона также находится памятник, представленный в виде парка со 184 скамейками – именно столько жизней унесло столкновение самолета со зданием военного ведомства.

26 человек из 2977 погибших были гражданами России. В 2005 году в штате Нью-Джерси состоялось открытие скульптуры авторства Зураба Церетели «Слеза скорби», которая посвящена жертвам теракта.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации