Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Теракты 11 сентября 2001 года. Трагедия, изменившая американскую нацию

Теракты 11 сентября 2001 года. Трагедия, изменившая американскую нацию

Нынешние выходные для жителей США пройдут тихо. Дни с 10 по 12 сентября объявлены в стране национальными днями молитвы и памяти – ровно 20 лет назад боевики запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида»1 совершили серию терактов, из-за которых погибло 2977 американцев.

В официальном обращении к согражданам президент Джозеф Байден не стал скрывать переполняющие его чувства и напомнил страшную картину того дня:

«Два десятилетия прошло со дня террора, но травма, боль и стремление к справедливости — как личной, так и коллективной — все еще остаются в наших воспоминаниях. Самолеты пронзают здания. Дым заполняет небо. Башни превращаются в пыль. Раненые спасаются бегством. Герои несутся навстречу опасности. Во время национальных дней молитвы и памяти мы чтим память тех, кто погиб 11 сентября — жизни, которые никогда не будут забыты».

После тех событий, добавил Байден, американская нация «изменилась навсегда». В честь печальной годовщины глава Белого дома продлил режим чрезвычайного положения, который действовал в стране с 14 сентября 2001 года. Через три дня после трагедии его ввел президент Джордж Буш-младший.

Прокламация 7463 «Объявление состояния чрезвычайного положения по причине отдельных террористических атак» расширяет полномочия американского военного командования, а также гласит, что власти страны могут призвать на службу отставных военнослужащих.

Теракты 11 сентября 2001 года. Трагедия, изменившая американскую нацию
pikist.com  / 

Четыре взрыва

Вопреки расхожему мнению, во время терактов 11 сентября пострадали не только знаменитые башни-близнецы — здания Всемирного торгового центра (ВТЦ), вместо которых ежегодно в траурный день зажигают два мощных прожектора. План «Аль-Каиды» включал в себя четыре взрыва: два в Нью-Йорке и два в Вашингтоне.

Для этого террористы подготовили группу из 19 человек, четверо из которых прошли обучение в частных летных школах на территории США и запросто могли управлять огромными лайнерами. Угнанные в то утро рейсы номер 11 авиакомпании American Airlines и номер 175 United Airlines боевики направили в сторону башен-близнецов, рейс 77 American Airlines полетел к зданию Пентагона, а рейс 93 United Airlines должен был на полной скорости врезаться в Белый дом.

Последней задумке террористов было не суждено сбыться: пассажиры попытались помешать членам «Аль-Каиды» как только узнали, что два других самолета врезались в ВТЦ. В салоне и кабине пилота завязалась борьба, самолет сошел с намеченного курса и рухнул в поле недалеко от Шанксвилла, штат Пенсильвания.

Остальные лайнеры, к несчастью, достигли своих целей. Боевики захватили рейсы, угрожая пассажирам взрывным устройством (которого на самом деле не было). В 08:46 рейс 11 врезался в северную башню Всемирного торгового центра, в 09:02 послышался второй взрыв – рейс 175 столкнулся с южной башней.

В обоих зданиях начался пожар. Люди, находившиеся в верхней части небоскребов, оказались отрезаны. Спастись им так и не удалось. Примерно через час обрушилась южная башня, похоронив под обломками спасателей. Через 40 минут северная башня также превратилась в столп пыли. Одновременно с этим в западное крыло Пентагона врезался рейс 77.

Теракты 11 сентября 2001 года. Трагедия, изменившая американскую нацию
ИА «Политика Сегодня»  / Ягудаев Владимир

«Потому что мы сильны»

Теракты 11 сентября привели к тому, что впервые в истории Соединенных Штатов в небе несколько суток не было ни одного гражданского самолета. Власти поручили закрыть все аэропорты, взлет и посадка иностранных рейсов были запрещены – пилотов вынудили повернуть обратно или взять курс на Канаду. Внутренним рейсам позволили завершить полет.

Среди погибших были 341 сотрудник пожарной службы, а также несколько десятков полицейских и медиков, которые помогали разгребать завалы. Процесс опознания тел настолько затянулся, что к апрелю 2013 года следователи установили личности лишь половины погибших.

«Эти акции массового убийства были призваны напугать наш народ, посеять хаос и деморализовать нас. Но этого не произошло, потому что мы сильны», — сказал вечером 11 сентября президент Буш-младший.

Открытую поддержку американской нации высказали почти все страны мира, кроме Палестины и Ирака. В своем обращении к согражданам глава Белого дома выразил точку зрения, что террористы атаковали США из-за «ненависти к свободе и демократии США». Некоторые, к примеру, бывший руководитель афганской группы ЦРУ Майкл Шейер, имели другую точку зрения:

«Политики пребывают в большом заблуждении. Мы были атакованы из-за того, что мы сделали в исламском мире, а не из-за того, во что мы верим, или из-за того, как мы живем».

Теракты 11 сентября 2001 года. Трагедия, изменившая американскую нацию
wikipedia.org  / Public Domain

Вторжение в Афганистан

Пожалуй, самым главным итогом терактов 11 сентября стало вторжение американских войск в Афганистан. Власти страны осудили «Аль-Каиду», однако не смогли скрыть от спецслужб США тот факт, что большая часть боевиков скрывалась на афганских землях. Вечером 7 октября 2001 года началась крупномасштабная операция «Несокрушимая свобода», которая стала своеобразным ответом на события в Нью-Йорке и Вашингтоне.

К сегодняшнему дню, когда Соединенные Штаты в 20-й раз оплакивают погибших, армия страны уже полностью покинула Афганистан. Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин убежден, что в Кабул американцы входили вовсе не из-за террористов «Аль-Каиды».

«Это был один из ходов в игре по усилению американской гегемонии в мире, — заявил эксперт. — Ведь уже через два года после этого США нашли причину вторгнуться в Ирак. И американские ястребы, которые кружили вокруг администрации Джорджа Буша-младшего, на этом бы не остановились – на очереди были Иран и Сирия. Но их империя начала пробуксовывать и в Афганистане, и в Ираке. Афганистан стоил США слишком дорого. Через 20 лет мы можем проанализировать ситуацию и увидеть, чем все закончилось».

А закончилось все тем, что боевики запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1 вновь приходят к власти в Афганистане. А точнее, в Исламском Эмирате Афганистан (ИЭА) – такое название страна носила с 1996 по 2001 годы. Сейчас отличие только в том, что основатель «Аль-Каиды», террорист Усама бен Ладен, взявший на себя ответственность за организацию терактов 11 сентября, уже мертв.

Теракты 11 сентября 2001 года. Трагедия, изменившая американскую нацию
ИА «Политика Сегодня»  / Ягудаев Владимир

Память в камне

Сейчас на месте разрушенных башен-близнецов находится Национальный мемориал и музей «11 сентября». У здания Пентагона также находится памятник, представленный в виде парка со 184 скамейками – именно столько жизней унесло столкновение самолета со зданием военного ведомства.

26 человек из 2977 погибших были гражданами России. В 2005 году в штате Нью-Джерси состоялось открытие скульптуры авторства Зураба Церетели «Слеза скорби», которая посвящена жертвам теракта.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации