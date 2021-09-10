Нарколог Брюн объяснил, почему женщины больше подвержены алкоголизму

Биохимические особенности женщин не позволяют их организму сопротивляться алкогольной зависимости, констатировал главный нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн.

Высокий уровень перерабатывающих спиртные напитки ферментов в организме мужчин позволяет им долго сопротивляться зависимости от алкоголя. У представительниц прекрасного пола этот показатель гораздо ниже, поэтому у них эта вредная привычка вырабатывается гораздо быстрее.

«У женщин есть такая физиологическая, биохимическая особенность: у них снижен уровень ферментов, перерабатывающих алкоголь», — цитирует Брюна РИА Новости.

Пиво также несет в себе скрытую опасность и для мужчин, предупредил специалист. Этот напиток содержит в себе большое количество фермента, схожего с женскими гормонами эстрогенами. Злоупотребление этим напитком может повлечь нежелательные последствия для сильного пола, заключил нарколог.