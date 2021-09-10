Итоги встречи Путина и Лукашенко вызвали споры у экспертов

Прошедшие накануне переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко вызвали противоречивую реакцию экспертов и политологов. Кто-то ждал от этой встречи чего-то большего, но есть и те, кто смотрит на развитие ситуации оптимистично.
Реакцию экспертов-международников на российско-белорусскую встречу на высшем уровне приводит информационный портал «ПолитНавигатор».
По мнению либерального политолога Ильи Гращенкова, наблюдатели от встречи Путина и Лукашенко ждали более громких новостей.
«Россия и Белоруссия в очередной раз фиксируют, что "процесс идет". Однако от последней встречи Путина и Лукашенко ждали большего, что хотя бы для предвыборной картинки проект как-то оживет, например, в рамках совместных военных учений в республике позволят разместить какой-нибудь российский батальон. Это бы считывалось как переход от слов – к делу. Но вместо этого все прошло по стандартной схеме», — рассуждает Гращенков.
Также скептически на развитие российско-белорусских отношений смотрит замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ Высшей Школы Экономики Андрей Суздальцев, по мнению которого, даже если со временем Минск согласится на введение в Союзном Государстве единой валюты, у белорусских властей еще с советских времен сохранился опыт отказа от заключенных договоренностей.
В 2001-2003 годах Россия уже пыталась создать единую валюту с Белоруссией. Но тогда белорусский лидер потребовал в качестве компенсации за отказ от белорусской валюты создать в Минске второй эмиссионный центр и не менее двух миллиардов долларов в год, а также равный с Москвой доступ к золотовалютным резервам Российской Федерации, которые в то время составляли примерно 500 миллиардов долларов. И это при том, что ВВП Республики Беларусь составлял не более 3% от ВВП РФ, напомнил Суздальцев.
«Так что аппетиты белорусского руководства к российским ресурсам поистине термоядерные. Но при этом стоит напомнить, что еще в рамках СССР и, находясь в зоне советского рубля, Минск стал печатать сепаратистские "зайчики" и "белочки" для внутреннего пользования. Повторим, что это был первый опыт валютного сепаратизма в СССР, — подчеркивает эксперт. — Что мешает Александру Лукашенко повторить этот вариант и, сделав вид, что его обижают и не дают бесконтрольно печатать «союзный рубль», ввести параллельную валюту?».
По словам Суздальцева, Белоруссия может со временем стать для российского бюджета настоящей «черной дырой».
Однако политолог Марат Баширов смотрит на ситуацию более оптимистично. По его мнению, для граждан РФ и Белоруссии экономическая интеграция представляется более важной, чем политическая. И в конце концов реальное сближение двух государств. По мнению эксперта, произойдет именно на экономической почве.
«Слияние рынков и регуляторных политик привязывает страны друг к другу не только через взаимные обязательства, а, в первую очередь, через желание самих граждан оставаться в таком союзе. В итоге и политический выбор следует за экономическим и бытовым. Мы обожглись с Украиной, думая, что родство культурное, религиозное и историческое сохранит дружеские отношения, и результат известен», — пишет Баширов.
Но с Белоруссией российское руководство реализует более осмысленную, новую стратегию.
А за заключением президентами Путиным и Лукашенко экономических договоренностей последуют и политические перемены, уверен Баширов.
После выборов в Государственную думу в структуре российской власти произойдут изменения, которые синхронизируются с изменениями, которые произойдут после углубленной интеграции РФ и РБ в Союзное государство. Огромные перемены, которые предстоит осуществлять, включают в себя, в числе прочего, и создание общего парламента, общей валюты и налогового режима.
Такого же мнения придерживается и координатор российско-белорусского экспертного клуба Вячеслав Сутырин, который уверен в неизбежности политической интеграции в рамках Союзного государства.
«Ожидается, что выполнение союзных программ потянет за собой более крупные вещи: единая валюта, политическая интеграция, создание парламента, о котором упомянул Путин. Программы – лишь начало процесса реинтеграции двух стран», — отметил Сутырин.
По его словам, президент РФ Владимир Путин четко озвучил принципиальную позицию Москвы, и белорусская сторона постепенно эту позицию начинает принимать. К таким локальным вопросам, как доступ на рынок и цены на энергоносители, по словам эксперта, нельзя переходить, пока не решены рамочные вопросы. И все эти вопросы необходимо решать не по-отдельности, а комплексно, заключил Сутырин.