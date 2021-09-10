Итоги встречи Путина и Лукашенко вызвали споры у экспертов

Прошедшие накануне переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко вызвали противоречивую реакцию экспертов и политологов. Кто-то ждал от этой встречи чего-то большего, но есть и те, кто смотрит на развитие ситуации оптимистично.

Реакцию экспертов-международников на российско-белорусскую встречу на высшем уровне приводит информационный портал «ПолитНавигатор».

По мнению либерального политолога Ильи Гращенкова, наблюдатели от встречи Путина и Лукашенко ждали более громких новостей.

«Россия и Белоруссия в очередной раз фиксируют, что "процесс идет". Однако от последней встречи Путина и Лукашенко ждали большего, что хотя бы для предвыборной картинки проект как-то оживет, например, в рамках совместных военных учений в республике позволят разместить какой-нибудь российский батальон. Это бы считывалось как переход от слов – к делу. Но вместо этого все прошло по стандартной схеме», — рассуждает Гращенков.

Также скептически на развитие российско-белорусских отношений смотрит замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ Высшей Школы Экономики Андрей Суздальцев, по мнению которого, даже если со временем Минск согласится на введение в Союзном Государстве единой валюты, у белорусских властей еще с советских времен сохранился опыт отказа от заключенных договоренностей.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

В 2001-2003 годах Россия уже пыталась создать единую валюту с Белоруссией. Но тогда белорусский лидер потребовал в качестве компенсации за отказ от белорусской валюты создать в Минске второй эмиссионный центр и не менее двух миллиардов долларов в год, а также равный с Москвой доступ к золотовалютным резервам Российской Федерации, которые в то время составляли примерно 500 миллиардов долларов. И это при том, что ВВП Республики Беларусь составлял не более 3% от ВВП РФ, напомнил Суздальцев.

«Так что аппетиты белорусского руководства к российским ресурсам поистине термоядерные. Но при этом стоит напомнить, что еще в рамках СССР и, находясь в зоне советского рубля, Минск стал печатать сепаратистские "зайчики" и "белочки" для внутреннего пользования. Повторим, что это был первый опыт валютного сепаратизма в СССР, — подчеркивает эксперт. — Что мешает Александру Лукашенко повторить этот вариант и, сделав вид, что его обижают и не дают бесконтрольно печатать «союзный рубль», ввести параллельную валюту?».

По словам Суздальцева, Белоруссия может со временем стать для российского бюджета настоящей «черной дырой».

Prt Scr youtube.com / Радио Sputnik

Однако политолог Марат Баширов смотрит на ситуацию более оптимистично. По его мнению, для граждан РФ и Белоруссии экономическая интеграция представляется более важной, чем политическая. И в конце концов реальное сближение двух государств. По мнению эксперта, произойдет именно на экономической почве.

«Слияние рынков и регуляторных политик привязывает страны друг к другу не только через взаимные обязательства, а, в первую очередь, через желание самих граждан оставаться в таком союзе. В итоге и политический выбор следует за экономическим и бытовым. Мы обожглись с Украиной, думая, что родство культурное, религиозное и историческое сохранит дружеские отношения, и результат известен», — пишет Баширов.

Но с Белоруссией российское руководство реализует более осмысленную, новую стратегию.

А за заключением президентами Путиным и Лукашенко экономических договоренностей последуют и политические перемены, уверен Баширов.

После выборов в Государственную думу в структуре российской власти произойдут изменения, которые синхронизируются с изменениями, которые произойдут после углубленной интеграции РФ и РБ в Союзное государство. Огромные перемены, которые предстоит осуществлять, включают в себя, в числе прочего, и создание общего парламента, общей валюты и налогового режима.

youtube.com / Sputnik Беларусь

Такого же мнения придерживается и координатор российско-белорусского экспертного клуба Вячеслав Сутырин, который уверен в неизбежности политической интеграции в рамках Союзного государства.

«Ожидается, что выполнение союзных программ потянет за собой более крупные вещи: единая валюта, политическая интеграция, создание парламента, о котором упомянул Путин. Программы – лишь начало процесса реинтеграции двух стран», — отметил Сутырин.

По его словам, президент РФ Владимир Путин четко озвучил принципиальную позицию Москвы, и белорусская сторона постепенно эту позицию начинает принимать. К таким локальным вопросам, как доступ на рынок и цены на энергоносители, по словам эксперта, нельзя переходить, пока не решены рамочные вопросы. И все эти вопросы необходимо решать не по-отдельности, а комплексно, заключил Сутырин.