Полиция Липецка начала проверку сообщений о спящих в служебной машине сотрудниках ДПС

Липецкая полиция организовала служебную проверку после резонансного видео со спящими в машине сотрудниками ДПС, сообщили в региональном УМВД.

На записи, опубликованной в одном из федеральных Telegram-каналов, автор видео подходит к автомобилю «Лада» с надписью ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Липецку. В этот момент на передних сидениях машины мирно дремлют автоинспекторы при исполнении своих должностных обязанностей.

В ходе служебной проверки будут выявлены все обстоятельства инцидента и дана оценка сотрудникам дорожно-патрульной службы и их начальникам. Позже будет принято соответствующее решение.

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