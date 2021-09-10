Президент России отреагировал на скандал с судейством гимнасток Авериных в Токио

Президент России Владимир Путин озвучил свое мнение об инциденте со вторым и четвертым местами представляющих ОКР на Олимпиаде в Токио гимнасток Дины и Арины Авериных.

Глава государства заявил, что ситуация, в которой оказалась россиянки, вызвала сочувствие у всей страны. Российский лидер указал на недопустимость повторения подобного. Свою позицию он озвучил в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта сразу после выступления главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.