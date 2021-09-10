Вице-премьер России Новак назвал смерть Евгения Зиничева огромной трагедией

Погибший глава МЧС России Евгений Зиничев был добрым, порядочным и отзывчивым человеком. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

Прощальная церемония с руководителем ведомства состоялась 10 сентября в Москве. Проститься с Зиничевым пришли сотни человек. На церемонию также прибыли президент России Владимир Путин, глава Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячелав Володин.

Новак рассказал, что знал главу МЧС как простого, доброго и порядочного человека. По словам вице-премьера, Зиничев всегда откликался на различные ситуации и просьбы.

«Это огромная трагедия», — добавил собеседник телеканала «360».

Зиничев погиб 8 сентября в Красноярском крае во время учений. Министр попытался спасти режиссера Андрея Мельника, который сорвался с выступа скалы. Инцидент произошел во время съемок документального фильма о развитии арктического региона.