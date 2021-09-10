Александр Савченко рассказал о преимуществах БРИКС повлиявших на международный авторитет объединения

По словам эксперта, БРИКС — это сила с которой нужно считаться.

«Первое: БРИКС объединяет четыре страны, Бразилию, Россию, Китай, Индию и Южную Африку. Эти страны объединяют практически половину человечества и примерно столько же национального богатства, если не больше. И, самое главное, до сих пор имеют совокупно достаточно высокие темпы роста — выше, чем у стран «золотого миллиарда». Это и экономическая предпосылка, и политическая», — рассказывает Савченко в беседе с изданием PolitOnline.

Второе обстоятельство: БРИКС — это не блоковая структура. В отличие от того же НАТО, структура объединения более гибкая и позволяет странам объединять свои силы на тех направлениях, на которых им это наиболее интересно, и не связывать их на других направлениях.

«Поэтому в БРИКС могут сосуществовать государства, у которых друг к другу есть определённые вопросы, как, например, у Китая с Индией», — делает вывод Савченко.

Третье: БРИКС создал свою внутреннюю инфраструктуру — например, у стран есть совместный банк, совместные СМИ. Это помогает разнообразить тот унылый информационный и финансовый ландшафт, который создан странами «золотого миллиарда».