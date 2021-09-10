Акции «Газпрома» взлетели после завершения строительства «Северного потока — 2»

Акции российской компании «Газпром» на биржевых торгах утром 10 сентября взлетели после сообщений о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2». По данным Мосбиржи, их цена достигла 329,9 рубля за бумагу.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер объявил о том, что «СП-2» полностью достроен. Начать эксплуатацию трубопровода планируется до конца 2021 года.

«На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 мск строительство газопровода "Северный поток — 2" полностью завершено», — говорится в Telegram-канале организации.

К 12 часам стоимость акций снизилась до 328,96 рубля, рост котировок составил 1,36%.

«Северный поток — 2» соединяет Россию и Германию по дну Балтийского моря. За три года были построены две нитки газопровода, мощность которых составляет 55 миллиардов кубометров в год.

6 сентября оператор строительства «СП-2» Nord Stream 2 AG сообщил о сварке последней трубы в Балтике. По информации агентства Bloomberg, начало эксплуатации трубопровода намечено на 1 октября.