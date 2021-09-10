Монтян рассказала, почему Зеленский хочет встретиться с Путиным

Страстное желание украинского президента Владимир Зеленского добиться наконец встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на протяжении долгого времени удивляло очень многих, но для сторонников киевской власти в этом нет никакой загадки.

Об этом в личном Telegram-канале пишет украинский правовед, общественный деятель, адвокат и публицист Татьяна Монтян, по словам которой она разгадала причину, по которой Зеленский долгие месяцы настойчиво предлагает встречу президенту России.

«Ведь каждая международная встреча — это возможность попросить денег. Ну или какую-то еще гуманитарную помощь. А Россия, как известно, самый лучший кредитор и инвестор! – напоминает Монтян. — Ведь России можно ничегошеньки не отдавать — и даже после такого продолжать оставаться партнером!».

К тому же Россия уже простила Киеву три миллиарда долларов, выданные в качестве кредита Украине в годы президентства Виктора Януковича, которые постмайданные власти отдавать наотрез отказались. А в нынешнем 2021 году Россия и Украина, несмотря на яростную антироссийскую линию Киева, наторговали уже на 9 миллиардов долларов, напоминает Монтян.

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В свете этой информации, по словам украинской правозащитницы, стремление Владимира Зеленского во что бы то ни стало встретиться с Владимиром Путиным уже не выглядит очень глупым. Особенно после того, как на встрече с президентом США Джо Байденом Зеленский предложил Вашингтону инвестировать в Украину 277 миллиардов долларов, но получил отказ. А добрые русские, по словам Монтян, вполне могут согласится, на что и рассчитывает Зеленский.