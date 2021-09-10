Секретная служба США показала новые фото с места теракта 11 сентября 2001 года

Спецслужбы Соединенных Штатов показали новые снимки с места теракта в Нью-Йорке, который произошел 11 сентября 2001 года.

Секретная служба опубликовала материалы на своей странице в Twitter в преддверии 20-летия со дня трагических событий. Новые фотографии, предоставленные сотрудниками службы, работавшими возле места теракта у Всемирного торгового центра, будут появляться в течение нескольких дней.

11 сентября 2001 года 19 боевиков «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещенная в России) взяли в заложники четыре пассажирских самолета. Два из них террористы направили на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый лайнер также летел в столицу США, но потерпел крушение недалеко от города Шенксвилл, штат Пенсильвания.

Удалось идентифицировать тела 1647 жертв трагедии. Личности еще 1106 погибших не установлены.



1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации