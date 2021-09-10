Дания стала первой отменившей ограничения по коронавирусу страной в ЕС

Власти Дании отказались от всех введенных ранее ограничений, обусловленных пандемией коронавируса.

Это первая страна в Европе, где приняли такие меры. Например, с 10 сентября датчанам не придется предъявлять паспорта вакцинации при посещении ночных клубов и других подобных заведений. Дания намерена полностью вернуться к допандемийной жизни.

Датчане не носят маски в общественных местах. Работающие граждане ходят в офисы, а дети — на учебу. К тому же 11 сентября в Копенгагене запланирован масштабный концерт. Ожидается, что его посетят около 50 тыс. человек. Тем не менее иностранцы, которые намерены приехать в Данию, должны предоставить документ о вакцинации против коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста. В аэропортах ношение масок остается обязательным для всех категорий граждан. По последним данным, примерно 70% датчан вакцинировались от коронавируса.