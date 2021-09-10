Путин: признание Международной федерации самбо станет импульсом для развития этого вида спорта

Президент России Владимир Путин считает, что признание МОК самбо даст толчок развитию этого вида спорта в России. Борьба даже может войти в программу будущих Олимпийских игр.

По словам лидера страны, государство поддержит развитие самбо. Об этом Путин заявил на заседании Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта.

«Это не только системный импульс для развития этого вида спорта, напомню, что это национальный наш вид спорта, и это признание его во всем мире, но и прямой путь к включению самбо в программу будущих Олимпийских игр», — заявил глава государства.

Также Владимир Путин отметил своевременность строительства в московских «Лужниках» уникального дворца единоборств. В нем скоро откроются международные центры бокса и самбо.