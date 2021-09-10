Вассерман: в США понимают, что немцы скорее от НАТО откажутся, чем от «СП–2»

Украина «спит и видит», как на новой встрече президентов США и России Джо Байден заявит Владимиру Путину, что проект «Северный поток – 2» должен быть остановлен.

Об этом в беседе с телеканалом «Царьград»заявил известный российский публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя сообщение украинского издания «Страна.Уа» о том, что новая встреча российского и американского президентов, слухи о которой какое-то время муссируются в Киеве, может состояться уже в октябре текущего года.

Как отметил Вассерман, неудивительно, что украинская пресса обсуждает возможную российско-американскую встречу на высшем уровне, так как Киев «спит и видит», чтобы президент США «предупредил» российского коллегу о необходимости остановить «Северный поток – 2».

После недавнего неудачного визита украинского президента в Вашингтон, Украина очень болезненно восприняла отказ американского руководства вводить против России новые санкции, чтобы помешать воду в эксплуатацию достроенного газопровода «Северный поток – 2».

Федеральное агентство новостей /

Но немецкие бизнесмены очень доходчиво объяснили немецким политикам, что экономике Германии придет конец без дешевой энергии. И как бы не хотели американцы помешать российско-немецкому энергетическому сотрудничеству, немецкие политики, видимо, довели до их сведения, что Германия скорее выйдет из НАТО, чем откажется от «Северного-потока – 2».

В заключение своих рассуждений Анатолий Вассерман выразил уверенность в том, что все слухи о предстоящей встрече Владимира Путина и Джо Байдена являются лишь отражением мечтаний киевских властей, и желания украинских СМИ попиариться и похайповать на данной теме, тем более вброс об этой встрече уже был официально опровергнут.