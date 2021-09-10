ЦИК подтвердил завершение судебного процесса по недопуску Грудинина к выборам в Госдуму

Судебный процесс об исключении российского политика Павла Грудинина из федерального списка кандидатов от КПРФ завершен.

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Балуев рассказал, что Грудинину отказали в передаче жалобы на его исключение из списка кандидатов на выборах в Госдуму в президиум Верховного суда. По словам представителя комиссии, это означает, что судебный процесс по этому вопросу окончательно завершен.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Своих кандидатов выдвинули партии ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости. Кроме того, в списках кандидатов есть представители «Родины», Российской экологической партии «Зеленые», «Зеленой альтернативы», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Партии роста, «Яблока», «Новых людей» и «Единой России».