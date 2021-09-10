Министру Олегу Матыцину поручили проследить за восстановлением статуса РУСАДА

Президент Владимир Путин поручил министру спорта РФ Олегу Матыцину не только проследить за восстановлением статуса РУСАДА, но и предоставить соответствующий доклад.

В отчет Олега Матыцина должна входить в том числе информация о проделанной работе в направлении восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Соответствующее заявление сделал Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

«Я прошу министра спорта сегодня (10 сентября. — Прим. ред.) доложить о взаимодействии с Международным антидопинговым агентством по вопросам восстановления статуса РУСАДА», — заявил Путин.

РУСАДА признали не соответствующими всемирному антидопинговому кодексу в конце 2019 года. Агентство с данным решением не согласилось и обратилось в Спортивный арбитражный суд, который вынес вердикт в декабре 2020 года. В итоге России запретили участвовать в международных соревнованиях в течение двух лет под флагом своей страны. Использовать гимн и другую символику также нельзя.