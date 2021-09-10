Центральная избирательная комиссия исключила нескольких кандидатов в депутаты Госдумы из федеральных списков. Меры приняты согласно решению Верховного суда.

Регистрации лишились девять представителей фракции «Яблоко», шесть кандидатов от Партии роста и один — от Российской партии свободы и справедливости. Изменения внесены в бюллетени, уточнили в Центризбиркоме.

Парламентские выборы в России будут проходить в течение трех дней. Граждане смогут воспользоваться своим правом 17, 18 и 19 сентября.

Агентство городских новостей Москва /

Списки кандидатов в депутаты ГД - представители 14 партий: «Единая Россия», «Зеленая альтернатива», «Родина», ЛДПР, «Коммунисты России», «Новые люди», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости, «Яблоко», Российская экологическая партия «Зеленые», Партия роста, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.