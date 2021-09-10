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Роуминг на территории Союзного государства будет отменен

Роуминг на территории Союзного государства будет отменен

Отмену роуминга на территории Союзного государства согласовали главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко.

В отрасли связи и информатизации стороны договорились о разработке новых и актуализации существующих межправительственных и межведомственных соглашений. Кроме того, премьер-министры пришли к соглашению об унификации законодательств в области почтовой связи и построении инфраструктуры сетей связи. Также предусматривается предоставление госуслуг в электронной форме.

Мишустин в ходе заседания Совета министров Союзного государства заявил, что российские и белорусские граждане должны получить выгоду от интеграционных процессов двух стран. Он сообщил, что в рамках интеграции будут согласованы единые подходы по гармонизации законодательств. Они затронут трудовые отношения и охрану труда, занятость, социальное страхование, обеспечение пенсией и поддержку семей с детьми.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко накануне провели переговоры в Кремле.