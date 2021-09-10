В России создадут концепцию развития детского и юношеского спорта

Президент России Владимир Путин заявил, что в сфере развития спорта нужны новые подходы на всех уровнях — от детских секций до молодежных клубов и национальных сборных.

Глава государства 10 сентября принимает участие в заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. По мнению Путина, спортсменам необходима реальная поддержка.

«Нужны новые современные решения на всех уровнях», — подчеркнул он.

Владимир Путин призвал разработать и принять концепцию по развитию детского и юношеского спорта. В России детско-юношеские спортивные школы являются звеном системы внешкольной физкультурной деятельности учеников. С их помощью учащиеся реализуют свои возможности в спорте. Параллельно действуют школы олимпийского резерва, которые готовят спортсменов высокого класса.