Совет ЕС принял решение продлить персональные санкции против граждан России и Украины

Евросоюз продлил на шесть месяцев санкции против российских и украинских граждан. Об этом сказано в заявлении Совета ЕС.

Ограничительные меры продлеваются в 15-й раз в отношении граждан, которые якобы причастны к «нарушению» территориальной целостности Украины. Впервые рестрикции были приняты в 2014 году. Санкции будут действовать до 15 марта 2022 года.

«Документы были одобрены советом в ходе письменной процедуры», — сказано в заявлении Совета Евросоюза.

Помимо персональных ограничительных мер существуют экономические секторальные рестрикции против России. Действие этих санкций закончится 31 января 2022 года.