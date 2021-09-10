Президент России предложил создать тренировочный центр на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта заговорил о необходимости создания тренировочного центра на Дальнем Востоке.

Владимир Путин обратил внимание на необходимость создания федерального тренировочного центра на Дальнем Востоке, в котором могли бы заниматься будущие чемпионы. Прошедшая Олимпиада в Токио продемонстрировала важность организации подобной площадки, подчеркнул глава государства.

«Важно сделать и следующий шаг — обновить, модернизировать и качественно нарастить возможности инфраструктуры подготовки атлетов по всем олимпийским и параолимпийским видам спорта», — заявил президент на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Также глава государства напомнил об уникальном географическом положении России. Огромную территорию страны необходимо использовать, чтобы атлеты могли готовиться к соревнованиям и успешно выступать на международном уровне, отметил Владимир Путин.