Подчиненные Байдена перестали смотреть его выступления из-за оговорок

Публичные выступления президента США Джо Байдена приходятся по душе далеко не всем его подчиненным в Белом доме. Оказывается, некоторые из них предпочитают отключать звук или сам телевизор во время прямого эфира с главой государства. Об этом сообщило издание Politico.

Работники американской администрации признались, что сильно переживают из-за оговорок и оплошностей Байдена перед прессой. По их словам, президенту стоит реже отвечать на вопросы журналистов и появляться на публике.

«Я знаю людей, которые по этой причине обычно не смотрят прямые трансляции», — рассказал один из сотрудников Белого дома.

instagram.com / @joebiden

С момента прихода в большую политику Байден неоднократно путался в словах и выступал с неуместными высказываниями. За это он однажды даже прозвал себя «машиной оплошностей».

К примеру, в 2007 году Байден, будучи сенатором от штата Делавэр, описал 44-го президента США Барака Обаму как «первого популярного афроамериканского кандидата, который умен, чист и приятно выглядит». Позднее ему пришлось объясниться. Впрочем, это не помешало Байдену в 2009 году стать при Обаме вице-президентом.

whitehouse.gov / Official White House Photo by Pete Souza

Во время предвыборной кампании 2020 года Байден постоянно путал положение географических объектов в США, а также по неосторожности заявил, что «бедные дети так же умны и талантливы, как и белые дети».

Не так давно 78-летний хозяин Белого дома с серьезным видом заверил, что пришел работать в Сенат американского Конгресса «120 лет назад» (официально стал сенатором в 1973 году).

В конце августа на фоне вывода войск США из Афганистана Байден предложил журналистам пообщаться в ходе пресс-конференции, но услышав вопрос по этой теме, отказался продолжать разговор. Президент стукнул рукой по трибуне и направился в сторону выхода, однако заблудился в конференц-зале.