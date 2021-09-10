Путин заявил, что российские спортсмены достойно выступили на Олимпиаде в Токио

Президент России Владимир Путин оценил выступление российских спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио. Глава государства считает результаты олимпийцев достойными.

Путин на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта поздравил российских спортсменов с достойными выступлениями. Глава государства также поручил усовершенствовать подготовку атлетов по олимпийским и паралимпийским видам спорта.

Сборная России на Олимпиаде в Токио заняла пятое место и принесла стране 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Паралимпийцы оказались на четвертом месте, уступив третью строчку американцам. Спортсмены завоевали 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых медалей.