Ключевая ставка ЦБ после повышения составила 6,75% годовых

Банк России вновь поднял ключевую ставку, теперь она достигла 6,75% годовых, следует из сообщения регулятора.

Совет директоров Банка России по итогам заседания 10 сентября 2021 года принял решение поднять ключевую ставку на 0,25% — до значения в 6,75% годовых. Более быстрое расширение спроса продолжает влиять на устойчивые факторы и их вклад в инфляцию, говорится в сообщении.

В связи со сложившейся ситуацией баланс рисков был смещен в сторону проинфляционных ожиданий, что может привести к продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. В итоге ключевая ставка была поднята в пятый раз подряд.

Весной этого года финансовый регулятор перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав увеличивать ключевую ставку. Так, в марте 2021 года ставка выросла на 0,25%, в апреле и июне показатель прибавил по 0,5%. В июле ЦБ РФ сделал «ястребиный» шаг с декабря 2014 года, повысив значение сразу на 1%, до 6,5% годовых.