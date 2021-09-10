Правительства РФ и Белоруссии одобрили углубление интеграции в рамках Союзного государства

Решение об углублении интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства одобрено. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава российского правительства отметил, что интеграционный процесс основан на 28 союзных программах. Соответствующие проекты определяют четкую траекторию совместной работы практически во всех сферах деятельности. Он добавил, что правительства России и Белоруссии одобрили углубление интеграции.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал дату заседания Высшего совета Союзного государства. Мероприятие состоится 4 ноября. По словам главы государства Москва и Минск прежде не делали таких серьезных шагов.