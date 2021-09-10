Несовпадение графиков стало препятствием для встречи президента Польши с Меркель

Президент Польши Анджей Дуда отказался от встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая прибудет в Варшаву 11 сентября.

Графики политиков не совпадают, поэтому Дуда и Меркель не смогут увидеться. Польский лидер в день визита канцлера ФРГ уедет на мероприятия, которые посвящены деятельности профсоюза «Солидарность» в Шленское воеводство. Это мероприятие было запланировано давно.

«Канцлер относится с пониманием», — сказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя ситуацию.

Однако некоторые СМИ предположили, что Дуда намеренно избегает встречи с Меркель из-за газопровода «Северный поток — 2», против которого выступает Варшава.