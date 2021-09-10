Депутат Верховной рады обвинил украинскую власть в пособничестве неофашизму

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива назвал государственную власть Украины пособником возрождения фашизма в стране. Свое мнение политик озвучил на Международном антифашистом форуме, который проходит в Москве.

Кива обратил внимание, что по улицам украинских городов свободно маршируют неонацисты, используется свастика и прославляются «фашистские герои». Сегодняшняя Украина, по словам депутата, превратилась в «пристанище» для преступников-неонацистов со всего мира:

«Они получают украинское гражданство и государственные должности. Пропаганда фашистской идеологии дошла до школ и детских садов. <...> Неонацисты и неофашисты бесчинствуют, грабят, убивают людей и остаются безнаказанными».

На Украине складывается по-настоящему страшная ситуация, когда люди больше не могут свободно говорить на любом языке, кроме государственного, а как-либо проявить благожелательное отношение к России попросту опасно, рассуждает Кива.

Самостоятельно разрешить проблему Украина не способна, уверен депутат Рады. Поэтому он призвал все возможные антифашистские силы объединиться и бороться с засевшими в стране пропагандистами гитлеровской идеологии.