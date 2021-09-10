Талибы назвали слухами информацию об инаугурации Правительства Афганистана 11 сентября

Представители движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) не подтвердили сведения об инаугурации Правительства Афганистана 11 сентября.

Церемония была отменена несколько дней назад, сообщил член комиссии талибов по культуре Инамуллах Самангани. Распространившуюся в Сети информацию об инаугурации афганского правительства 11 сентября радикалы назвали слухами.

Возможность проведения мероприятия в будущем талибы не уточнили.

Ранее стало известно, что шесть стран получили приглашение на инаугурацию в Афганистане. Среди них Россия и Турция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил участие властей государства в церемонии.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации