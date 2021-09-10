В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о возможной войне Украины с Россией

Кремль с сожалением отреагировал на слова президента Украины о вероятной войне с Россией, заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Размышления о вероятности вооруженного конфликта между Украиной и Россией являются «апокалиптическими», заметил Песков во время брифинга. В России восприняли подобные заявления с сожалением, добавил официальный представитель Кремля.

«С сожалением. Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям», — уточнил он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в рамках форума YES Brainstorming в Киеве заявил, что считает вероятной полномасштабную войну с Российской Федерацией. Но подобный исход был бы ошибочным и крайне неблагоприятным, добавил он.

Зеленский также неоднократно заявлял о стремлении Украины быть принятой в состав НАТО. Такой вариант развития событий представляет определенную угрозу для России, прокомментировал Песков. Военная инфраструктура Североатлантического альянса вплотную приблизится к российским границам, заметил он.