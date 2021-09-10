Песков указал на быстрое восстановление спортивного потенциала России после распада СССР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что после распада СССР спортивный потенциал страны снизился в том числе по экономическим причинам, но быстро восстановился.

Еще одной причиной снижения спортивного потенциала России Дмитрий Песков считает демографию. Но и этот вопрос быстро решается после распада Советского Союза, считает пресс-секретарь президента РФ.

«Раньше была страна с одним населением, с одной территорией, с одним потенциалом. Потом страна осталась с населением гораздо меньшим, и от развала этой страны мы все потеряли — и в спорте, и в ВВП, и во всем остальном», — заявил в беседе с журналистами Дмитрий Песков.

Заместитель руководителя администрации президента высказал соответствующее мнение, когда отвечал на вопрос, почему российская сборная за последние два десятка лет не смогла побить прежние медальные рекорды на Олимпийских играх.

Команда Олимпийского комитета России участвовала в летних Играх в Токио без национального флага, гимна и другой символики. Сборная оказалась на пятом месте в общем медальном зачете по количеству выигранного золота.