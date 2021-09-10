Столичный суд приговорил участницу Pussy Riot Алехину к году ограничения свободы

Преображенский районный суд Москвы признал участницу музыкальной группы Pussy Riot Марию Алехину виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм.

Суд принял решение приговорить Алехину к наказанию в виде одного года ограничения свободы. Ее обязали отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, запретили выходить из дома в период с 22:00 по 06:00 и посещать различные общественные мероприятия.

Правоохранители ранее возбудили против участницы феминистской панк-группы уголовное дело по ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Алехина распространяла призывы к участию в незаконной акции, прошедшей в Москве в январе 2021 года.