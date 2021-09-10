Тело трагически погибшего Евгения Зиничева спецбортом МЧС отправили из Москвы в Санкт-Петербург

Спецборт МЧС России с телом главы ведомства Евгения Зиничева, трагически погибшего при исполнении служебных обязанностей, вылетел из Москвы в Санкт-Петербург.

Самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Внуково, сообщили ТАСС в авиаслужбах. Лафет с телом Зиничева сопровождают его близкие родственники. Главу МЧС похоронят в Санкт-Петербурге рядом с могилами родителей. Похороны состоятся в приватной обстановке.

Евгений Зиничев трагически погиб во время спасения режиссера Александра Мельникова, сорвавшегося с обрыва. Спасатель мгновенно бросился на помощь, но разбился о выступающий камень. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России.