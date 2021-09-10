Зеленский ответил на вопрос о желании баллотироваться на второй срок

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил о желании выполнить все свои предвыборные обещания. Он планирует сделать это в ходе текущего президентского срока.

Журналисты украинских изданий задали главе государства вопрос о желании баллотироваться на второй срок. Зеленский ушел от прямого ответа. Однако он подчеркнул намерение выполнить свои обещания и отправиться после этого отдыхать.

«Это решит народ Украины», — добавил действующий президент, отвечая на вопрос представителей прессы.

Ранее в Сети появилась информация о досрочных выборах лидера украинского государства. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков не подтвердил эти сведения. В таких событиях нет логики, процитировали депутата на телеканале «360».