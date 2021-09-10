Украина готова и дальше противостоять «Северному потоку — 2»

Киев продолжит бороться с газопроводом «Северный поток — 2». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Власти страны будут противостоять проекту даже после начала поставок газа в Европу, заявил он. По его словам, глава государства Владимир Зеленский всегда говорил об этом.

Утром 10 сентября трубопровод «Северный поток — 2» был полностью достроен. Поставки газа из России в Германию начнутся уже 1 октября. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров голубого топлива в год.

Против «СП-2» активно выступают Украина, которая ставит цель насолить России, и США, желающие продвигать в Европе свой сжиженный газ. Нападки других стран и санкции Вашингтона не помешали реализации проекта.