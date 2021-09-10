Бундестаг: прокачка газа по «СП-2» может начаться в 2021 году

Старт прокачки газа по «Северному потоку — 2» вряд ли состоится в следующем месяце, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Выполнение следующих шагов на пути к запуску проекта, связанных с сертификацией, может потребовать недели или месяцы. В комментарии ТАСС Эрнст допустил, что поставки газа по газопроводу начнутся в этом году, но не 1 октября.

«Мне бы очень хотелось, чтобы трубопровод был как можно скорее принят в эксплуатацию, но эту дату я считаю нереалистичной», — отметил он.

Утром 10 сентября строительство «Северного потока — 2» было завершено, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Агентство Bloomberg ранее сообщило, что прокачка газа по первой нитке трубопровода начнется с 1 октября, а по обеим ниткам — к 1 декабря.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что благодаря запуску «СП-2» выиграют и поставщики, и потребители.