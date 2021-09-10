Финский правозащитник Бекмен назвал НАТО главным наследником фашизма

Глава Антифашистского комитета Финляндии, правозащитник Йохан Бекмен считает, что Североатлантический альянс является «главным наследником Адольфа Гитлера».

«Цели и реальная деятельность альянса очень близки к фашизму. <...> По сути военный блок — это фашистская террористическая организация», — сказал правозащитник на Международном антифашистском форуме в Москве.

Неприемлемым Бекмен назвал и антироссийские настроения, которые распространяются по всему миру с помощью западных СМИ. Подобное явление правозащитник тоже сравнил с «гитлеровской пропагандой» и призвал принять меры «против этой русофобской агитации».

Пресс-служба Общественной организации «Офицеры России» /

Отдельно спикер упомянул о страшном участии Финляндии в блокаде Ленинграда. По словам Бекмана, без помощи Хельсинки Берлину не удалось бы совершить одно из самых бесчеловечных преступлений Второй мировой войны.

«Хочу напомнить, что 8 сентября исполнилось 80 лет со дня начала блокады Ленинграда. <…> Этот план фактически реализовали Германия и Финляндия. Без участия Финляндии – главного союзника фашистской Германии – блокада Ленинграда не могла бы осуществиться», — отметил спикер.

Бекмен напомнил, что малолетние узники концентрационных лагерей и блокадники, кто еще жив, заслуживают возмещения за пережитые страдания. Поэтому, рассудил правозащитник, все страны, бывшие участницами гитлеровской коалиции, должны по примеру современной Германии выдавать компенсацию жертвам фашизма.