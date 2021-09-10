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Финский правозащитник Бекмен назвал НАТО главным наследником фашизма

Финский правозащитник Бекмен назвал НАТО главным наследником фашизма

Глава Антифашистского комитета Финляндии, правозащитник Йохан Бекмен считает, что Североатлантический альянс является  «главным наследником Адольфа Гитлера».

«Цели и реальная деятельность альянса очень близки к фашизму. <...> По сути военный блок — это фашистская террористическая организация»,  сказал правозащитник на Международном антифашистском форуме в Москве.

Неприемлемым Бекмен назвал и антироссийские настроения, которые распространяются по всему миру с помощью западных СМИ. Подобное явление правозащитник тоже сравнил с «гитлеровской пропагандой» и призвал принять меры «против этой русофобской агитации».

Правозащитник Бекмен назвал НАТО главным наследником фашизма
Пресс-служба Общественной организации «Офицеры России»  / 

Отдельно спикер упомянул о страшном участии Финляндии в блокаде Ленинграда. По словам Бекмана, без помощи Хельсинки Берлину не удалось бы совершить одно из самых бесчеловечных преступлений Второй мировой войны.

«Хочу напомнить, что 8 сентября исполнилось 80 лет со дня начала блокады Ленинграда. <…> Этот план фактически реализовали Германия и Финляндия. Без участия Финляндии – главного союзника фашистской Германии – блокада Ленинграда не могла бы осуществиться», — отметил спикер.

Бекмен напомнил, что  малолетние узники концентрационных лагерей и блокадники, кто еще жив, заслуживают возмещения за пережитые страдания. Поэтому, рассудил правозащитник, все страны, бывшие участницами гитлеровской коалиции, должны по примеру современной Германии выдавать компенсацию жертвам фашизма.