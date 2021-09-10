Путин и Лукашенко согласовали все 28 программ по Союзному государству

Российская и белорусская стороны подпишут договор о едином газовом рынке до декабря 2023 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава РФ рассказал, что в ходе переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко были согласованы все 28 программ по Союзному государству. Содержание документа указывает на интеграцию валютной системы и борьбу с терроризмом.

Деловые круги двух стран смогут расширить активность в Союзном государстве. Кроме того, макроэкономическая политика сторон станет единой, уточнил Владимир Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал переговоры лидеров. Участники саммита не обсуждали создание единой валюты в рамках Союзного государства. Вопрос не рассматривался даже в перспективе, процитировали спикера на телеканале «360».