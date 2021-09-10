Дмитрий Песков: интеграция РФ и Белоруссии будет проходить в рамках интересов двух стран

Россия и Белоруссия намерены проводить интеграционные процессы в соответствии с интересами обоих государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва и Минск стремятся достичь наибольшего совершенствования данного вопроса, чтобы обе страны удовлетворили свои интересы.

При этом официальный представитель Кремля напомнил, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко говорили о том, что для обсуждения интеграции нужен прагматичный и реалистичный подход.

«Намечены задачи в практически доработанных и готовых к подписанию союзных программах, вот на этом мы и будем концентрироваться», — указал Песков.

Ранее по итогам переговоров Путин и Лукашенко сообщили, что им удалось согласовать ряд союзных программ, которые, в частности, предусматривают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, борьбу с терроризмом. Также речь шла о переходе к единой промышленной политике и создании объединенного рынка газа.