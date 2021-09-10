Магучих обратилась к журналистам после критики ее нового фото с россиянкой Ласицкене

Украинская прыгунья в высоту Ирина Магучих выступила с заявлением после критики ее совместной фотографии с россиянкой Марией Ласицкене.

Новая фотография бронзовой медалистки Токио Ирины Магучих с Марией Ласицкене из Цюриха спровоцировала волну критики. Украинская прыгунья в высоту не осталась в стороне и выступила с заявлением. Магучих опубликовала в Instagram-аккаунте пост, в котором обратилась к сотрудникам СМИ.

«Безусловно, каждый имеет свою точку зрения, но давайте хотя бы выражать ее корректно. Вместо того, чтобы писать мне всякую гадость, займитесь собой и используйте время с пользой!» — подчеркнула спортсменка.

Магучих отметила, что вызвавшее общественный резонанс фото было сделано по просьбе польской прыгуньи в высоту Камилы Лицвинко. Спортсменка завершает спортивную карьеру, в связи с чем хотела запечатлеть памятный кадр после завершения швейцарского этапа Бриллиантовой лиги. Магучих акцентировала внимание на том, что на фото ее обнимает не Ласицкене, а опубликовавшая пост в социальной сети Никола Макдермотт.