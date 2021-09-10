Пьяного сторожа в приморской школе уволили после внезапного визита Кожемяко на площадку

Губернатор приморья Олег Кожемяко в ходе проверки хода строительства новой школы в регионе обнаружил на территории пьяного сторожа.

Сроки сдачи нового объекта сильно затянулись, поэтому глава региона лично решил проверить ход работы. По прибытии на территорию строительства Кожемяко встретил мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Нерадивого сотрудника уволили, а контракт с подрядчиком расторгли, передает ТАСС.

Компания «Техпроматлант» активизирует стройку школы-сада в приморском поселке Волчанец с 10 сентября. Сотрудники предприятия уже заводят на территорию свою технику, передает телеканал «360».