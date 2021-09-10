Экс-президент Португалии Жорже Сампайю скончался на 82-м году жизни

Бывший португальский лидер Жорже Сампайю ушел из жизни в возрасте 81 года. Он управлял страной на протяжении 10 лет.

Экс-президент Португалии провел свои последние дни в лиссабонской больнице. О его смерти сообщили местные журналисты, которым рассказали о произошедшем родственники Сампайю. Официальной версией кончины португальского лидера медики назвали респираторное заболевание. Также известно, что у бывшего президента были нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

Жорже Сампайю занимал пост мэра столицы Португалии Лиссабона с 1989 по 1996 год. В 1996-м он был избран в должность главы государства, в которой пробыл до 2006 года. После окончания второго президентского срока его назначили специальным представителем Генерального Секретаря ООН по борьбе с туберкулезом. В 2015 году Сампайю попал в число лауреатов Премии ООН имени Нельсона Манделы.