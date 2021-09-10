Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 населенным пунктам

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 12 городам. Информация появилась на сайте Кремля.

Согласно тексту указа, звание присваивается за значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне. Также в список попали населенные пункты, которые бесперебойно производили военную и гражданскую продукцию на промышленных предприятиях.

Звание «Город трудовой доблести» присвоили Алдану, Бологое, Воркуте, Дзержинску, Кемерово, Костроме, Лысьве, Мончегорску, Охе, Ступино, Сызрани и Чите.

Ранее Владимир Путин присвоил погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя Россия. Министр погиб, когда пытался спасти жизнь другого человека.