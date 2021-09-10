Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 населенным пунктам

Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 населенным пунктам

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 12 городам. Информация появилась на сайте Кремля.

Согласно тексту указа, звание присваивается за значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне. Также в список попали населенные пункты, которые бесперебойно производили военную и гражданскую продукцию на промышленных предприятиях.

Звание «Город трудовой доблести» присвоили Алдану, Бологое, Воркуте, Дзержинску, Кемерово, Костроме, Лысьве, Мончегорску, Охе, Ступино, Сызрани и Чите.

Ранее Владимир Путин присвоил погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя Россия. Министр погиб, когда пытался спасти жизнь другого человека.