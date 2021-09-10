Читатели «ИноСМИ» раскритиковали журналиста Диттмара за провокационную статью о РФ и КНР

Читатели издания «ИноСМИ» подвергли критике статью немецкого журналиста Петера Диттмара в Die Welt, который попытался вбить клин между Россией и Китаем.

Автор посвятил свою статью Дальнему Востоку. Журналист посетовал, что некоторые территории этого региона до сих пор остаются под контролем Российской Федерации. В материале автор акцентирует внимание на том, что российские земли якобы следует передать под контроль Китая.

Читатели издания «ИноСМИ» из России сразу же разоблачили хитрый план западного журналиста и осадили его. Пользователи Сети указали, что немец пытается вбить клин между Москвой и Пекином, спекулируя на территориальном вопросе. Один из комментаторов предложил провести совместные военные учения РФ и КНР, чтобы отрезвить Германию.

«Полагаю, немцы были бы рады увидеть совместные военные учения НОАК и ВС РФ в Калининградской области. Может быть, китайские танки на польской границе их отрезвили бы?!» — написал юзер под ником KPVT.

Еще один пользователь увидел в статье признаки гибридной войны, которую Запад развязал в отношении Москвы и Пекина. Читатели также указали на то, что все территориальные вопросы России и Китая давно решены.

«Мимо, господа цэрэушники», — иронизирует пользователь.

Как стало известно ранее, представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал НАТО отказаться от риторики времен холодной войны. Так он отреагировал на слова генсека Альянса о «китайской ядерной угрозе».