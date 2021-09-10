С заклеенным ртом. Рабинович необычным жестом поддержал закрытые на Украине СМИ

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович решил необычным перфомансом выразить свое недовольство появившейся на Украине тенденции «убирать» медиа-ресурсы, неугодные власти.

В прямом эфире телеканала «Украина 24» нардеп заклеил рот пластырем в знак солидарности со СМИ, которые оказались заблокированы по указу президента Владимира Зеленского.

«Коррупция, про которую вы начали… Она есть во всех странах, но во всех странах с ней борются с помощью свободы слова… У нас, к сожалению, закрыли три телеканала, которые критиковали, и полторы тысячи человек остались без работы. Я с огромным уважением отношусь к вам, к вашей передаче, благодарю еще раз, что вы меня пригласили. Но в знак протеста… я просижу всю передачу так, как сидит 9/10 нашей страны», — сказал депутат и налепил на рот пластырь.

В число телеканалов, о которых упомянул Рабинович, входят «112 Украина», ZIK и NewsOne. Примечательно, что эта тройка СМИ принадлежит депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку, который и сам попал в «черный список» Зеленского.

Решение о блокировке оппозиционных медиа президент принял в феврале этого года и объяснил свой поступок тем, что не желает видеть на местных телеканалах «пропаганду страны-агрессора», имея ввиду Россию. При этом украинский лидер заверил, что «всем сердцем» ратует за «свободу слова».

Однако спустя полгода вышел новый указ о блокировке. На этот раз под ударом оказалось крупное интернет-издание «Страна.ua». После этого свое возмущение выразил и другой представитель ОПЗЖ Илья Кива. Он считает, что Зеленский занялся «системным уничтожением» свободной прессы в стране и идет прямой дорогой к диктатуре.

Ранее появилась информация, что в планах украинского лидера не только закрытие инакомыслящих СМИ, но и «устранение» к 2024 году всех потенциальных конкурентов, которые могут претендовать на президентский пост. Так, Зеленский потребовал от руководства «Украины 24» навсегда убрать из эфира спикера Рады Дмитрия Разумкова и мэра Киева Виталия Кличко.