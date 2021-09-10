В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания для педофилов

Депутаты «Единой России» предложили Госдуме рассмотреть проект, предусматривающий пожизненное лишение свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что после трагедии с двумя убитыми школьницами в Кузбассе, партия внесла предложение «установить максимально жесткое наказание» для педофилов.

Он пояснил, что пожизненный срок могут получить преступники, совершившие действия, связанные с тяжкими последствиями для жертв. Они также могут получить вышеуказанный приговор за повторное нападение на детей.

Уполномоченным по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов во время пресс-конференции в медиацентре «Патриот» выступил за ужесточение контроля за педофилами. Он предложил чипировать осужденных, чтобы специальные органы могли впоследствии устанавливать их местоположения.