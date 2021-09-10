Сенатор Пушков посоветовал ВСУ отправиться в Афганистан вместо захвата Донбасса

Украинская армия должна отправиться в Афганистан вместо того, чтобы захватывать территории Донецкой и Луганской народных республик, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

В своем Telegram-канале сенатор написал ответ на высказывание секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о военных возможностях Киева. Пушков полагает, что украинские вооруженные силы могут продемонстрировать свои боевые возможности в Афганистане, с военными проблемами в котором не справились США. Таким способом Киев также докажет свою готовность вступить с состав Североатлантического альянса.

«Украина может, но не будет силой захватывать ДНР и ЛНР. А будет ждать, видимо, пока они сами придут. Но сами они вернутся разве что тогда, когда «петух свистнет», по выражению главы МИД Украины Кулебы. То есть никогда. Потому что петухи не свистят», — указал член Совфеда.

До этого украинский политик Данилов заявил, что армия Украины может захватить Донецк и Луганск, но Киев не хочет жертв и потому не идет в наступление.