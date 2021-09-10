Путин простился с погибшим главой МЧС России Зиничевым

Церемония прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым подошла к концу. На ней побывал глава государства Владимир Путин.

Проститься с Евгением Зиничевым пришли его друзья, близкие, а также первые лица страны. К ним присоединился и президент страны Владимир Путин. После того как его кортеж покинул Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС в Москве, церемония завершилась.

Гроб с телом погибшего министра МЧС доставят в Петербург. Похороны Евгения Зиничева состоятся в 15:00 по местному времени на Северном кладбище.

Глава МЧС погиб 8 сентября при исполнении служебного долга. Ему было 55 лет. Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России.

Режиссер Александр Мельник, который трагически погиб в Норильске вместе с Евгением Зиничевым, будет похоронен в субботу. Согласно предварительной информации, его похоронят в деревне Афинеево Московской области, сообщает телеканал «360».