Лукашенко заявил об «очень серьезных» договоренностях с Россией

Россия и Белоруссия заключили договоренности по итогам встречи президентов. Об этом сказал белорусский глава Александр Лукашенко.

Он 9 сентября посетил Москву, где встретился с коллегой Владимиром Путиным. Стороны обсудили результаты интеграции в рамках Союзного государства. Лукашенко заявил: были достигнуты «очень серьезные» договоренности.

«Таких шагов мы еще не предпринимали, как за эти три года подготовки и выдачи этих союзных программ», — сказал президент на встрече с главой Следственного комитета России Александром Быстрыкиным.

Также он назвал возможную дату заседания Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. По его словам, оно может пройти 4 ноября.