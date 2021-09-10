«Сложные переговорщики»: Путин и Лукашенко согласовали «правила игры» Союзного государства

Накануне в Москве завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры двух стран беседовали за закрытыми дверями в Кремле около 3,5 часов. После этого они провели совместную пресс-конференцию, на которой открыли завесу по достигнутым договоренностям.

Однако, как признался Путин, общаться с белорусской стороной — дело не из легких, особенно в том случае, когда участники переходят от общего к частному. По его словам, «пробуксовка» переговорного процесса происходила именно при обсуждении деталей.

«Мы долго спорили, надо сказать, что наши белорусские партнеры — сложные переговорщики», — подчеркнул глава государства.

Так или иначе, «разложив все по косточкам», Москва и Минск пришли к консенсусу. О чем договорились президенты, в материале «ПС».

digital.gov.ru / Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Об интеграции​​​​

Путин заявил, что после долгих месяцев переговоров Россия и Белоруссия согласовали все 28 программ по Союзному государству. Эти «дорожные карты» призваны унифицировать законодательство двух стран в экономике, создать единые финансовые и энергетические рынки, а также единое транспортное пространство. Их планируется утвердить до конца 2021 года.

Ключевой и последней по счету союзной программой стала газовая. Путин подчеркнул, что цена на российский газ для Минска в 2022 году сохранится на уровне текущего года и составит $128,5 за тысячу кубов (на бирже продается за $700). При этом цены на голубое топливо не будут индексироваться и на уровень инфляции.

Кроме того, российский лидер анонсировал создание единых энергетических рынков двух стран — газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии. Документ по газовому вопросу будет подписан до 1 декабря 2023 года.

ФБА «Экономика сегодня» /

По словам президента РФ, Минск и Москва переходят к единой промышленной и макроэкономической политике, общему доступу к госзакупкам и госзаказу. Будут интегрированы платежные системы и гармонизирована денежно-кредитная политика.

Благодаря интеграции двух стран российские и белорусские граждане получат равные права и возможности как в экономической, так и в социальной сферах. В рамках Союзного государства также будут созданы условия для повышения уровня их жизни.

Впрочем, о введении единой валюты говорить пока рано, констатировал Путин. Для начала следует наладить единую макроэкономическую политику.

Однако Лукашенко не исключил, что стороны еще вернутся к этому вопросу. Проблема, по его мнению, заключается не в политической воле, а в том, где будет находиться единый эмиссионный центр.

«Будет доллар, евро или рубль российский — вопрос всегда у нас упирался в единый эмиссионный центр. Вот здесь есть определенные проблемы. Думаю, что даже в нашу бытность мы еще с президентом [Путиным] решим эту проблему», — заверил Лукашенко.

ФБА «Экономика сегодня» /

О политике

Лидеры двух стран обсудили и построение единого оборонного пространства. В этом контексте Путин упомянул предстоящие совместные учения на территории Белоруссии и России «Запад-2021». Он пояснил, что они не направлены против кого бы то ни было.

Также президенты коснулись ситуации в Афганистане. Лукашенко подчеркнул, что Минск и Москва будут наращивать противодействие военным угрозам, а единая позиция стран ОДКБ по вопросам безопасности будет утверждена на встрече в Душанбе 16 сентября.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Литвы Россию не касается, констатировал Путин.

«Мой ответ такой: идите, разговаривайте с властями Белоруссии. Что вы с нами-то разговариваете. Поэтому Россия здесь не причем», — сказал президент РФ.

В ответ Лукашенко поблагодарил Москву за политику невмешательства в дела Минска.

pasienis.lt / Пресс-служба VSAT

Тема политической интеграции не обсуждалась — стороны пришли к выводу, что для начала необходимо создать экономический базис. Не затрагивался и вопрос образования Союзного парламента, хотя Путин не исключил, что он появится в будущем. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что пока об этом речи нет.

О кредитах

Путин сообщил, что объем российских кредитов Белоруссии до конца 2022 года составит около $630-640 млн.

В свою очередь Лукашенко заявил, что белорусские власти пока не будут обращаться к Москве за новыми кредитами. Впрочем, он попросил оставить за Минском остаток кредитных средств, выделенных на строительство Белорусской АЭС, если удастся «что-то сэкономить».

«Я его [Путина] попросил: "Ты мне отдай сэкономленное в качестве кредита". Ответ был такой: "Подумаем, если будут хорошие и выгодные проекты для Беларуси и России. Нас это устраивает», — пояснил Лукашенко.

Об авиасообщении

После переговоров Путин объявил о решении снять все ограничения на авиационное сообщение между РФ и Белоруссией. Он обратил внимание, что до пандемии коронавируса между странами было более 200 рейсов в неделю, сейчас же — 36.

pixabay.com /

— Вы мне об этом не говорили, — отозвался Лукашенко. — Я не говорил, вот сейчас ставлю вас в известность об этом, — ответил Путин. — Спасибо.

Мнение эксперта

В беседе с корреспондентом «ПС» доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России, политолог-международник Кирилл Коктыш назвал переговоры «результативными и прорывными». Он обратил внимание, что стороны впервые обсудили создание промышленной политики Союзного государства, которой катастрофически не хватало обеим странам.

«То есть это отход от либеральной максимы, которая достаточно долго довлела над российской экономикой, что финансовых инструментов вполне достаточно, но это самом деле совсем не так. Поэтому появление промышленной политики — это крупнейший шаг, чтобы в новых условиях Союзное государство в целом, а также РФ и Белоруссия по отдельности сохраняли и укрепляли суверенитет», — отметил Коктыш.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Эксперт предположил, что введение единой валюты между странами пока что останется на уровне соглашения. О переходе к реальным шагам следует говорить только после того, как все 28 союзных программ будут реализованы на практике.

«Сейчас сформированы правила игры по 28 направлениям. Дальше нужно смотреть, что из этого срабатывает, что нет, что получается, что не получается, и в какой степени получается. А потом уже можно переходить к гармонизации валютной политики, потому что та же практика ЕС показывает, что с тем же евро достигнуть гармонизации не получилось», — отметил собеседник издания.

Коктыш подчеркнул, что самое главное в валютном вопросе — избежать тех ошибок, которые сделал Евросоюз. Ведь члены организации регулярно выясняют, кто из них переплачивает, а «кто кого эксплуатирует».