МИД России вызвал консула Японии Куно после неуместного поста в Instagram

Генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно был вызван в МИД России. Причиной послужили неуместные высказывания сотрудника ведомства в Сети.

В Южно-Сахалинске 3 сентября прошли праздничные мероприятия в честь годовщины окончания Второй мировой войны. Подчиненный Куно в этот день опубликовал пост о северных территориях в Instagram. В сообщении МИД уточнили, что в тексте публикации были совершены попытки подвергнуть сомнению суверенитет РФ над территориями Курильских островов.

Дипломата вызвали в российское ведомство и указали на неуместность таких высказываний. Представители министерства призвали Куно принять соответствующие меры.

Ранее стало известно, что на Курилах будет действовать особая система. На островах создадут особый налоговый режим для бизнеса, процитировали президента РФ Владимира Путина на телеканале «360».