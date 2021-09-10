В России могут изменить нормы начала отопительного сезона

Депутат Госдумы Елена Вторыгина обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением внести изменения в систему отопления.

Она предложила увеличить предельную суточную температуру для начала отопительного сезона в России с восьми до десяти градусов тепла.

Поводом для пересмотра норм стала трагедия в Ногинске. По предварительным данным, люди могли оставить включенным газ на ночь, чтобы согреть квартиру. Из-за утечки произошел взрыв. Погибли семь человек, еще 20 пострадали. В результате ЧП разрушено семь квартир.

Депутат в своем обращении отметила, что ситуация может повториться в любом другом российском городе.

Таким образом, согласно предложенной инициативе отопление должны давать при установлении среднесуточной температуры воздуха +10 градусов, которая должна продержаться три дня, а не пять дней при температуре ниже +8, как было ранее.